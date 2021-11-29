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29 ноября 21, 12:28
Арестович заявил о возможном убийстве Бутусова
Алексей Арестович
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Алексей Арестович отметил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану.

Главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова могут убить. Такое предположение в Facebook выдвинул пресс-секретарь ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что будет просить предоставить журналисту государственную охрану, так как Бутусова "пора спасать".

По мнению Арестовича, Бутусов уже не журналист, а "чёрный пропагандист", которого "очень качественно накачивают психологически".

"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан. И все это – на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий? Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье, - написал Арестович.

Напомним, по поручению Главнокомандующего ВСУ была начата проверка фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием из-за видео, которое опубликовал журналист Юрий Бутусов. 

27 ноября Бутусов выложил на личной странице в Facebook видео, на котором он производит выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. 
Korrespondent
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