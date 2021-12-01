Конфуз в Раде: нардеп выругался на трибуне

В сессионном зале Верховной Рады сегодня, 30 ноября, народный депутат от Слуги народа Игорь Негулевский случайно выругался на трибуне. Трансляцию из парламента вел телеканал Рада.

Инцидент произошел в ходе пленарного заседания Рады. Нардеп вышел к трибуне и выругался про себя. Микрофон в это время уже был включен.

После этого нардеп Негулевский начал свое выступление.

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