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30 ноября 21, 18:26
Конфуз в Раде: нардеп выругался на трибуне
Игорь Негулевский
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Народный депутат Украины от партии Слуга народа Игорь Негулевский выругался на трибуне Верховной Рады.
Народный депутат Украины от партии Слуга народа Игорь Негулевский выругался на трибуне Верховной Рады.

В сессионном зале Верховной Рады сегодня, 30 ноября, народный депутат от Слуги народа Игорь Негулевский случайно выругался на трибуне. Трансляцию из парламента вел телеканал Рада.

Инцидент произошел в ходе пленарного заседания Рады. Нардеп вышел к трибуне и выругался про себя. Микрофон в это время уже был включен.

После этого нардеп Негулевский начал свое выступление.

Внимание, на видео присутствет ненормативная лексика! 18+


Ранее сообщалось, что в Верховной Раде глава фракции Слуга народа Давид Арахамия обматерил нардепа Николая Тищенко.

Также, бывшие народные депутаты Михаил Добкин и Борислав Береза, устроили матерную перепалку в прямом эфире.
Korrespondent
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