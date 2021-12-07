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6 декабря 21, 22:32
В Одессе пьяный водитель тянул патрульного по дороге
патруль
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Пока водитель продолжал тянуть зажатого патрульного по дороге, он также совершил наезд на другого правоохранителя.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения патрульному и пытался скрыться. Инцидент произошел 5 декабря в Одессе, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Отмечается, что патрульные остановили автомобиль Toyota, который нарушил правила дорожного движения на улице Люстдорфской. Заподозрив, что водитель пьян, ему предложили пройти медицинское освидетельствование.

"Гражданин ответил отказом и начал вести себя агрессивно: зажав патрульного в окне, начал двигаться", - говорится в сообщении.

Пока водитель продолжал тянуть зажатого патрульного по дороге, он также совершил наезд на другого правоохранителя.

Патрульные экипажи города начали преследовать нарушителя.

На Объездной дороге в другом конце города 20-летний водитель не справился с управлением и совершил ДТП.

После аварии водитель пытался пешком убежать от патрульных, однако его догнали и задержали.

Ранее сообщалось, что в Вишневом водитель намеренно сбил полицейского.
Korrespondent
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