Торнадо разрушил склад Amazon в США

В американском городе Эдвардсвилл (штат Иллинойс) мощный торнадо частично разрушил склад компании Amazon. Под завалами могут находиться от 50 до 100 человек, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти в субботу, 11 декабря.
На месте происшествия работают спасатели и медики. На данный момент официальные сообщения о пострадавших не поступали.
Также в результате прохождения торнадо по меньшей мере два человека погибли, еще 20 находятся под завалами после частичного разрушения дома престарелых в городе Монетт (штат Арканзас). Известно, что как минимум пять человек пострадали, но смогли выбраться из полуразрушенного здания. В результате удара стихии была сорвана часть крыши и обрушилось одно крыло здания.
Ранее в пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.
Напомним, на этой неделе Великобританию и Ирландию накрыл шторм Барра. В большинстве школ приостановили обучение. Около 50 тысяч местных жителей остались без электричества.
Позже этот шторм добрался до Испании. В результате реки вышли из берегов и наводнения затопили два региона на севере страны. В небольшом селе Санбилла погиб человек в результате оползня.