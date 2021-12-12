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11 декабря 21, 12:26
Торнадо разрушил склад Amazon в США
торнадо
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Метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.

В американском городе Эдвардсвилл (штат Иллинойс) мощный торнадо частично разрушил склад компании Amazon. Под завалами могут находиться от 50 до 100 человек, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти в субботу, 11 декабря.

На месте происшествия работают спасатели и медики. На данный момент официальные сообщения о пострадавших не поступали.

Также в результате прохождения торнадо по меньшей мере два человека погибли, еще 20 находятся под завалами после частичного разрушения дома престарелых в городе Монетт (штат Арканзас). Известно, что как минимум пять человек пострадали, но смогли выбраться из полуразрушенного здания. В результате удара стихии была сорвана часть крыши и обрушилось одно крыло здания.

Ранее в пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.


Напомним, на этой неделе Великобританию и Ирландию накрыл шторм Барра. В большинстве школ приостановили обучение. Около 50 тысяч местных жителей остались без электричества.

Позже этот шторм добрался до Испании. В результате реки вышли из берегов и наводнения затопили два региона на севере страны. В небольшом селе Санбилла погиб человек в результате оползня.
Korrespondent
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