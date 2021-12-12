Торнадо разрушил склад Amazon в США

В американском городе Эдвардсвилл (штат Иллинойс) мощный торнадо частично разрушил склад компании Amazon. Под завалами могут находиться от 50 до 100 человек, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти в субботу, 11 декабря.

На месте происшествия работают спасатели и медики. На данный момент официальные сообщения о пострадавших не поступали.

Также в результате прохождения торнадо по меньшей мере два человека погибли, еще 20 находятся под завалами после частичного разрушения дома престарелых в городе Монетт (штат Арканзас). Известно, что как минимум пять человек пострадали, но смогли выбраться из полуразрушенного здания. В результате удара стихии была сорвана часть крыши и обрушилось одно крыло здания.

Ранее в пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.



