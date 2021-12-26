В Киеве "минировали" ТРЦ: тысячу людей эвакуировали

В Дарницком районе Киева "минировали" торгово-развлекательный центр. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 25 декабря.

В полицию Киева поступила информация о якобы заминировании ТРЦ на Днепровской Набережной. По вызову выехали профильные службы полиции и представители других ведомств. Посетителей ТРЦ и персонал эвакуировали.

Взрывотехники проверили помещение и близлежащую территорию, но не обнаружили никаких подозрительных предметов.

"На время проверки было эвакуировано около тысячи человек. В настоящее время заведение возобновило работу в обычном режиме", - заявили в полиции.

Напомним, что ранее в Харькове мужчина "заминировал" станцию метро - он пришел туда с коробкой, сообщив, что в ней находится взрывное устройство.

Также сообщалось, что на Прикарпатье "минировали" ТЭС. "Минера" до этого не пустили на экскурсию на станции, поэтому он решил отомстить. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.