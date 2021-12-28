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27 декабря 21, 17:58
"Выпал из окна" еще один сторонник агрессии против Украины
Просвирнин
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Просвирнин был основателем националистского проекта Спутник и погром, который в 2014 году "прославился" тем, что поддержал террористов на Донбассе

В Москве выпал из окна многоэтажного дома и разбился российский блогер-экстремист, основатель сайта Спутник и погром Егор Просвирнин. Об этом сообщают росСМИ.

Сегодня утром Просвирин выпал голым из окна дома на Тверском бульваре и умер до приезда скорой помощи. Некоторые очевидцы утверждали, что в руках у погибшего был нож.

Тело 35-летнего пропагандиста опознали родственники.

Просвирнин был основателем и главным редактором националистского проекта Спутник и погром, который в 2014 году "прославился" тем, что поддержал террористов на Донбассе.

Пропагандист "русского мира" собрал для боевиков деньги, купил для них БТР и получил благодарность террориста Игоря Стрелкова.

5 ноября в Берлине "выпал из окна" российский дипломат, который мог работать на ФСБ и быть свидетелем казней.
liga.net
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