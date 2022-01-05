Появилось видео обрушения здания в Харькове

В сети появилось видео обрушения четырехэтажного офисного здания в Харькове, которое произошло во вторник, 4 января. Его опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На видео, которое было снято камерой наблюдения с противоположного здания, видно, как со стены начинает осыпаться облицовка, после чего разом обрушивается фасадная стена и перекрытия на всех четырех этажах.

Как сообщалось, в рухнувшем здании находились офисные помещения бывшего завода Авторучка. В результате обрушения никто не пострадал.

В горисполкоме Харькова предполагают, что причиной стало начавшееся неподалеку строительство.





В Харькове обвал четырехэтажного офисного здания, который попал на камеры наблюдения, будут расследовать по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил журналисту спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Depo.Харьков.



По его словам, по факту обрушения стены здания в Харькове правоохранительные органы внесли сведения в ЕРДР еще по одной статье – ч.1 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Расследование будет проводиться в рамках одного уголовного производства по двум статьям. Максимально возможное наказание – 5 лет тюрьмы.



