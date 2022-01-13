Телеканал "Рада" снова оконфузился. Видео

На парламентском телеканале Рада произошел очередной конфуз, во время трансляции закадровый голос произнес считалку.





Инцидент произошел во время трансляции заседания Кабинета Министров.





Во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля закадровый голос сообщил, что "мы вытянули и засунули заново".





Позже женский голос произнес детскую считалку "раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять".







