Все переписал на сына. Дело против Порошенко. Видео

Обвинения в государственной измене, выдвинутые пятому президенту Петру Порошенко – главный политический скандал Украины последних недель. Суд арестовал имущество Порошенко, пока сам он пребывает за границей. Однако, как выяснили журналисты политик успел вывести из-под удара свои ключевые активы. Порошенко собирается вернуться в Украину 17 января, так что политическое противостояние вокруг его дела только набирает обороты.

Нажитое непосильным трудом

Печерский районный суд Киева 6 января арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Однако, как выяснили журналисты, среди имущества Порошенко, которое суд арестовал 6 января, нет кондитерской корпорации Roshen. Ключевыми бизнес-активами экс-президента сейчас владеет его старший сын Алексей. Речь идет об около 50 компаний, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес.

Порошенко, передав бизнес сыну, фактически спас свое имущество от ареста.

В пресс-службе Петра Порошенко сообщили, что Алексей Порошенко прекратил политическую карьеру в 2019 году, после чего по решению трастового управляющего ему предоставили все права и полномочия конечного бенефициарного владельца "слепого" траста. В пресс-службе добавили, что это было связано "исключительно с прекращением политической деятельности Алексея Порошенко и дальнейшим обеспечением разделения политической деятельности Петра Порошенко и бизнеса".

По данным журналистов, лично Петру Порошенко в настоящее время принадлежит около десятка компаний, большинство из которых, согласно открытым данным Налоговой службы, сложно назвать успешными. Самыми крупными финансовыми достижениями среди компаний Порошенко могут похвастаться Международный инвестиционный банк и фитнес-клуб Пятый элемент, которые за 2020 год заработали ориентировочно по 7 миллионов гривен.





Возвращение в Украину

Следователи ГБР пытались вручить Порошенко повестку на допрос еще 23 декабря 2021 года, но он проигнорировал их, сел в машину и подгонял водителя, чтобы тот уезжал поскорее.



