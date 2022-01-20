Ограбление суда во Львове: похищено 120 тысяч долларов

Грабитель взломал сейф в кабинете одной из судей Западного апелляционного хозсуда и похитил 120 тысяч долларов. При этом внутри помещения он пробыл не более восьми минут. Об этом сообщает Высокий замок со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что злоумышленник попал внутрь помещения суда, разбив окно на втором этаже (а не на первом, как считалось ранее), с тыльной стороны здания. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На второй этаж он залез по решетке на окне первого этажа.

По данным источников издания, деньги судье на хранение отдала знакомая, уехавшая за границу на отдых.

Сообщается, что сигнализации в суде нет, а госохрана ничего не слышала и не видела.

Напомним, ограбление суда произошло в ночь на 18 января.

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