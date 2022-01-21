В Киеве пенсионер построил дом на крыше многоэтажки (фото)

Кроме того, мужчина обустроил там огород, пишет "Информатор".

Самострой заметили контролирующие органы только недавно. Чиновники выписали мужчине предписание о сносе здания. Кроме того, пенсионер может быть оштрафован.

По словам самого пенсионера, деревянную дачу он решил построить после ухода на пенсию, поскольку ему "стало грустно в каменных джунглях".

Мужчина задумал создать домик с огородом прямо на крыше 12-этажки. Он сделал капитальный ремонт кровли и начал строить помещение. Сначала он сделал сооружение из ДСП на 12 квадратных метров, но впоследствии расширился.

Выйти на крышу с "домом" мужчина может из коридора многоэтажки, где он проживает.

Ни канализации, ни воды и электричества с отоплением в помещении нет.

Кроме самого домика пенсионер даже обустроил "двор". Вместе с женой мужчина разбил клумбы с цветами, высадил зелень с овощами. Для сбора дождевой воды мужчина установил ванну, а также натянул веревки для сушки белья.

Кроме того, пенсионер установил садовые качели и скамейки, а для безопасности внуков, которые сюда приходят – огородил все забором.

Жители дома, а также руководитель обслуживающей компании не имеют к мужчине никаких претензий, поскольку сооружение не перекрывает вход к запасным выходам или коммуникациям Впрочем, позиция соседей никак не отразилась на решении прокуратуры Деснянского района – там открыли в отношении мужчины уголовное производство.