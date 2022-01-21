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21 января 22, 11:16
В Киеве пенсионер построил дом на крыше многоэтажки (фото)
дом
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В 2012 году житель 12-этажного дома Троещины самовольно построил на крыше небольшое помещение, которое местные называют "домом Карлсона"

Кроме того, мужчина обустроил там огород, пишет "Информатор".

Самострой заметили контролирующие органы только недавно. Чиновники выписали мужчине предписание о сносе здания. Кроме того, пенсионер может быть оштрафован.

По словам самого пенсионера, деревянную дачу он решил построить после ухода на пенсию, поскольку ему "стало грустно в каменных джунглях".

Мужчина задумал создать домик с огородом прямо на крыше 12-этажки. Он сделал капитальный ремонт кровли и начал строить помещение. Сначала он сделал сооружение из ДСП на 12 квадратных метров, но впоследствии расширился.

Выйти на крышу с "домом" мужчина может из коридора многоэтажки, где он проживает.

Ни канализации, ни воды и электричества с отоплением в помещении нет.

Кроме самого домика пенсионер даже обустроил "двор". Вместе с женой мужчина разбил клумбы с цветами, высадил зелень с овощами. Для сбора дождевой воды мужчина установил ванну, а также натянул веревки для сушки белья.

Кроме того, пенсионер установил садовые качели и скамейки, а для безопасности внуков, которые сюда приходят – огородил все забором.

Жители дома, а также руководитель обслуживающей компании не имеют к мужчине никаких претензий, поскольку сооружение не перекрывает вход к запасным выходам или коммуникациям Впрочем, позиция соседей никак не отразилась на решении прокуратуры Деснянского района – там открыли в отношении мужчины уголовное производство.
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