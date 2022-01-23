Глава ВМС Германии объяснил свои слова о Крыме

Командующий ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что его заявления об Украине и Крыме являются личным мнением, а не официальной позицией государства. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент о ситуации на местах", - написал Шенбах.

Он отметил, что его слова не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии.

"Небрежно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Тут толковать нечего, это была явная ошибка", - заявил командующий ВМС.

Напомним, Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть Крым. В Минобороны ФРГ заявили, что Шенбаху придется отчитываться за этот инцидент перед генеральным инспектором Вооруженных сил Германии Эберхардом Цорном.