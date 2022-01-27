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27 января 22, 10:09
В Днепре стрелял солдат-срочник. Погибли пять человек - МВД
полиция
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Расстрелял своих сослуживцев 20-летний Артемий Рябчук. Его ищут полиция и Нацгвардия.
Мотивы совершенного преступления пока не известны.

В Днепре около четырех часов утра военнослужащий срочной службы расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пятеро ранено. Стрелок скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

В городе введена полицейская операция Сирена. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии. 


 Стрелка ищут. Он одет в камуфляжную форму. У него может быть оружие.

Территория предприятия оцеплена. Работников не пропускают.

Причины поступка солдата пока не сообщаются.
Korrespondent
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