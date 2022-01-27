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27 января 22, 10:56
Появилось видео расстрела военных в Днепре. 18+
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Подозреваемый солдат-срочник стрелял по своим сослуживцам, а потом добивал раненых выстрелами.

В Днепре сегодня рано утром произошло резонансное преступление. 20-летний солдат-срочник на заводе Южмаш из автомата расстрелял своих сослуживцев. Погибло пять человек, включая гражданскую женщину. Убийца задержан, сообщает пресс-служба МВД.

"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Для задержания преступника в городе введена полицейская операция Сирена. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Нацгвардии.

Убийца был задержан в Днепре. Оружие было при нем.

В СМИ появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в оружейной комнате. Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям.

На кадрах виден подозреваемый стреляющий по своим сослуживцам, а потом добивающий выстрелами раненых.

Видео 18+!
Korrespondent
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В Днепре стрелял солдат-срочник. Погибли пять человек - МВД
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