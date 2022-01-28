Нардепа с поличным поймали на взятке

Депутат Верховной Рады Украины попался на взятке. Об этом сообщает НАБУ в пятницу, 28 января.

"Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на "горячем", при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - сообщили в НАБУ и пообещали предоставить детали позже.

В свою очередь Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что речь идет о народном депутате от фракции Слуга народа Сергее Кузьминых. Речь идет о злоупотреблениях на закупках медоборудования, уточняет издание. В то же время ГБР пока не может задержать нардепа по закону - ведомство обратится к генпрокурору для подписания подозрения.





По данным журналиста Юрия Бутусова, Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, оказывавшим помощь украинским военным. Брат Сергея – Олег Кузьминых – известный герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.

