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30 января 22, 10:06
Под Киевом произошло заказное убийство семейной пары. фото
убийство
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В Киевской области жестоко зарезали семейную пару

В Василькове произошло двойное убийство

В Киевской области жестоко зарезали семейную пару. Рассматривается версия заказного убийства, сообщает "Киев оперативный".

Тела погибших 1972 и 1976 года рождения с ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле. По предварительным данным, супруги приехали из Волынской области и занимались торговлей пиломатериалами.

На место происшествия выехал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги", - написал Небитов на своей странице в Instagram.

К расследованию преступления привлечены сотрудники уголовного розыска, криминалисты, сотрудники Обуховского районного управления полиции и другие службы.
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