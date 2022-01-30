Под Киевом произошло заказное убийство семейной пары. фото

В Василькове произошло двойное убийство

В Киевской области жестоко зарезали семейную пару. Рассматривается версия заказного убийства, сообщает "Киев оперативный".

Тела погибших 1972 и 1976 года рождения с ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле. По предварительным данным, супруги приехали из Волынской области и занимались торговлей пиломатериалами.

На место происшествия выехал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги", - написал Небитов на своей странице в Instagram.

К расследованию преступления привлечены сотрудники уголовного розыска, криминалисты, сотрудники Обуховского районного управления полиции и другие службы.