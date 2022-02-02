В Киеве у здания СБУ вновь произошла стрельба

В Киеве на улице Владимирской произошла стрельба из автомата, между работниками охраны и неизвестными возник конфликт. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.
"Уже в третий раз, в том числе и сегодня, здесь какие-то лица бегают с автоматами, какая-то потасовка...", - говорится в одном из сообщений.
Сообщается, что сотрудники охранной фирмы зашли в помещение банка, где находилась группа неизвестных, в помещении возник конфликт.
Сотрудник службы охраны на улице несколько раз выстрелил. Некоторые СМИ сообщили о ранении ветерана ООС.
На кадрах
записи видно, как на заднем плане лежит мужчина, над ним склонились люди. Через некоторое время мужчина встал.