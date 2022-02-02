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2 февраля 22, 16:50
В Киеве у здания СБУ вновь произошла стрельба
стрельба
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На улице Владимирской возле помещения банка в результате конфликта произошла стрельба из автоматического оружия.
В  Киеве на улице Владимирской произошла стрельба из автомата, между работниками охраны и неизвестными возник конфликт. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

"Уже в третий раз, в том числе и сегодня, здесь какие-то лица бегают с автоматами, какая-то потасовка...", - говорится в одном из сообщений.

Сообщается, что сотрудники охранной фирмы зашли в помещение банка, где находилась группа неизвестных, в помещении возник конфликт.

Сотрудник службы охраны на улице несколько раз выстрелил. Некоторые СМИ сообщили о ранении ветерана ООС.

На кадрах записи видно, как на заднем плане лежит мужчина, над ним склонились люди. Через некоторое время мужчина встал.
Korrespondent
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