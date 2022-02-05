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5 февраля 22, 09:02
Фальстарт: Bloomberg сообщило о вторжении РФ в Украину
Bloomberg
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Позже материал был удален, а вместо него появилось сообщение о том, что заголовок был размещен по ошибке.

Американское агентство Bloomberg в пятницу, 5 февраля, опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторглась в Украину", а затем признало ошибку и удалило публикацию.

"Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась в Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке", - указано в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

Ранее в Белом доме заявили, что больше не будут называть возможное вторжение РФ "неизбежным".

Напомним, на прошлой неделе также премьер Британии Борис Джонсон заявил, что российский план молниеносной войны очевиден.
Korrespondent
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