Фальстарт: Bloomberg сообщило о вторжении РФ в Украину

Американское агентство Bloomberg в пятницу, 5 февраля, опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторглась в Украину", а затем признало ошибку и удалило публикацию.

"Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась в Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке", - указано в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

Ранее в Белом доме заявили, что больше не будут называть возможное вторжение РФ "неизбежным".

Напомним, на прошлой неделе также премьер Британии Борис Джонсон заявил, что российский план молниеносной войны очевиден.