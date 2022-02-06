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6 февраля 22, 08:54
Пациент днепровской больницы убил соседа по палате костылем
больница
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Убитого обнаружила санитарка. На его теле выявили множественные травмы, а пол вокруг был залит кровью.

В Днепре, в городской клинической больнице №2, вследствие конфликта между соседями по палате один забил другого до смерти костылем. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщило издание Информатор.

По данным полиции, о произошедшем стало известно не сразу, поскольку злоумышленник спрятал тело под кроватью, а врачу говорил, что этот пациент вышел.

Наконец, убитого обнаружила санитарка. На его теле выявили множественные травмы, а пол вокруг был залит кровью.

Как сообщается, оба мужчины были бездомными.

Ранее в Белой Церкви сотрудник реабилитационного центра забил до смерти 36-летнего пациента. Волонтер нанес своей жертве больше двадцати ударов по голове и телу.

Korrespondent
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