Пациент днепровской больницы убил соседа по палате костылем

В Днепре, в городской клинической больнице №2, вследствие конфликта между соседями по палате один забил другого до смерти костылем. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщило издание Информатор.

По данным полиции, о произошедшем стало известно не сразу, поскольку злоумышленник спрятал тело под кроватью, а врачу говорил, что этот пациент вышел.

Наконец, убитого обнаружила санитарка. На его теле выявили множественные травмы, а пол вокруг был залит кровью.

Как сообщается, оба мужчины были бездомными.

Ранее в Белой Церкви сотрудник реабилитационного центра забил до смерти 36-летнего пациента. Волонтер нанес своей жертве больше двадцати ударов по голове и телу.

