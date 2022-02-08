В Киеве неизвестные напали на помощника Венедиктовой

В Киеве четверо неизвестных избили помощника генпрокурора Ирины Венедиктовой. 49-летний пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили неизвестные. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Полиция предварительно установила, что к потерпевшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. Пострадавший госпитализирован.

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в полиции.

Венедиктова написала в Facebook, что напали на Зураба Адеишвили.