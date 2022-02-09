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8 февраля 22, 23:40
Резников заболел коронавирусом
Резников
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Глава украинского оборонного ведомства ушел на самоизоляцию, но продолжает активно работать.

Министр обороны Украины Алексей Резников во второй раз заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Дополнил статистику… Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7", - написал министр в соцсети.

Он добавил, что благодаря сделанным прививкам против COVID-19 переносит заболевание не так тяжело, как в первый раз.

Резников также пожелал всем здоровья.

До этого он заявил о том, что инфицировался коронавирусом в ноябре 2020 года.

Ранее стало известно, что Минздрав сократил сроки лечения от COVID-19. Теперь повторное COVID-тестирование можно проводить через пять дней со дня появления симптомов или положительного ПЦР-теста. Прежде больной COVID должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов.
Korrespondent
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