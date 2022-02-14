В Днепре напали на съемочную группу УП

В Днепре, в воскресенье, 13 февраля, неизвестные совершили нападение на съемочную группу издания Украинская правда.





Инцидент произошел возле аэропорта Днепра. К видеооператору издания, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда оператор отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.





Кроме того, другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.









Мужчины не представились. По данным УП, это были представители охраны днепровского бизнесмена Александра Петровского.







