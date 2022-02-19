Драка Бутусова и Шуфрича в прямом эфире "Свободы слова"

В пятницу, 18 февраля, подрались народный депутат Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов.





Драка произошла в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Журналист обвинил политика в пророссийских взглядах и предательстве интересов Украины, на что тот заявил, что такие обвинения может выдвигать только суд, после чего Бутусов набросился на Шуфрича.







