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19 февраля 22, 00:37
Драка Бутусова и Шуфрича в прямом эфире "Свободы слова"
драка
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Нардеп и журналист устроили кровавую драку в прямом эфире "Свобода слова Савика Шустера".
В пятницу, 18 февраля, подрались народный депутат Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов.

Драка произошла в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
 
Журналист обвинил политика в пророссийских взглядах и предательстве интересов Украины, на что тот заявил, что такие обвинения может выдвигать только суд, после чего Бутусов набросился на Шуфрича.


Дерущихся растаскивали около пяти человек, в числе которых оказались экс-президент Порошенко, экс-премьер Яценюк, экс-глава МИД Огрызко, экс-командир полка "Азов" Билецкий, экс-секретарь СНБО Данилюк и сам Шустер.





После стычки нардеп обвинил журналиста, что тот дерется "как женщина" и царапается.

Источник: apostrophe.ua
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