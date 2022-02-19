Драка Бутусова и Шуфрича в прямом эфире "Свободы слова"

Нардеп и журналист устроили кровавую драку в прямом эфире "Свобода слова Савика Шустера".
В пятницу, 18 февраля, подрались народный депутат Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов.
Драка произошла в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Журналист обвинил политика в пророссийских взглядах и предательстве интересов Украины, на что тот заявил, что такие обвинения может выдвигать только суд, после чего Бутусов набросился на Шуфрича.
Дерущихся растаскивали около пяти человек, в числе которых оказались экс-президент Порошенко, экс-премьер Яценюк, экс-глава МИД Огрызко, экс-командир полка "Азов" Билецкий, экс-секретарь СНБО Данилюк и сам Шустер.
После стычки нардеп обвинил журналиста, что тот дерется "как женщина" и царапается.