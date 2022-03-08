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7 марта 22, 22:38
Нардеп ОПЗЖ Бойко отказался говорить "Путин - ху*ло". Видео
Юрий Бойко
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Аргументировал пророссийский политик это тем, что он не ругается.
В сеть попало видео, как пророссийского депутата Юрия Бойко остановили для проверки на одном из постов территориальной обороны. Военные проверили его автомобиль, а после этого один из представителей тероборони обратился к политику, и попросил сказать "Путин - х*йло" и "русский военный корабль, иди нах*й". Однако чиновник отказался, аргументируя это тем, что не ругается. Однако вину российской армии в ситуации на Украине депутат ОПЗЖ признал.

"Господин Бойко, скажете" Путин-х * йло?", - спрашивает военнослужащий. 

"Я скажу так: российская армия создала агрессию против Украины. "Путин - х*йло я не скажу, потому что я не ругаюсь", - говорит Бойко на видео.

Охрана Бойко попыталась вмешаться в конфликт, чем спровоцировала агрессию у теробороны, которая требовала от охранника Бойко пол на колени. На этом видео обрывается.


Напомним, оккупанты планируют ракетно-бомбовые удары по крупным городам и промышленной инфраструктуре. Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18.00, 7 марта, по российскому вторжению.

Источник: .unian.net
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