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10 марта 22, 23:45
В Киеве застрелили бывшего топ-чиновиника СБУ. Видео
авто Дмитрия Демьяненко
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Силовики остановили авто Дмитрия Демьяненко, из которого началась стрельба. В ответ бойцы открыли огонь по машине.

В Киеве застрелили экс-замглавы Главного управления СБУ в Киеве Дмитрия Демьяненко. Об этом вечером в четверг, 10 марта, сообщает PavlovskyNews.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня около 18:00 в Дарницком районе Киева на Осокорках.

"Бойцы полка полиции особого назначения Миротворец остановили автомобиль Toyota, из которого начали стрельбу. Правоохранители изрешетили в ответ машину экс-замглавы Главного управления СБУ в Киеве Дмитрия Демьяненко, убив его", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео принудительной остановки авто и последовавшей стрельбы.


Напомним, несколькими дями ранее сообщалось, что СБУ при задержании убила члена украинской переговорной делегации Дениса Киреева. Он подозревался в госизмене.

А сегодня СБУ заявила о задержании новых шпионов и пособников России.
Korrespondent
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