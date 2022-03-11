В Киеве застрелили бывшего топ-чиновиника СБУ. Видео

В Киеве застрелили экс-замглавы Главного управления СБУ в Киеве Дмитрия Демьяненко. Об этом вечером в четверг, 10 марта, сообщает PavlovskyNews.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня около 18:00 в Дарницком районе Киева на Осокорках.

"Бойцы полка полиции особого назначения Миротворец остановили автомобиль Toyota, из которого начали стрельбу. Правоохранители изрешетили в ответ машину экс-замглавы Главного управления СБУ в Киеве Дмитрия Демьяненко, убив его", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео принудительной остановки авто и последовавшей стрельбы.



