Почему из YouTube удалили старый советский мультфильм? Видео

Символ Z на свою технику наносят российские оккупационные войска, которые вторглись в Украину





Киностудия "Союзмультфильм" удалила из своего YouTube-канала мультфильм "Сокровища затонувших кораблей", который был выпущен в 1973 году.

Видео было обнародовано на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" в 2012 году, ролик собрал почти 300 тыс. просмотров. Сейчас видео недоступно, но его обнародовали другие пользователи YouTube.





В мультфильме описаны события в детском летнем лагере "Бригантина", его герои – трое детей, которые отправились в море, а потом попали на подводное исследовательское судно "Нептун". На "Нептуне" дети отправляются в путешествие по морскому дну и находят затонувший корабль. Когда герои нашли корабль, между ними состоялся следующий диалог.





"Все ясно, фашистский эсминец", – сказал один из мальчиков.





Второй спросил: "Откуда ты знаешь?"





"Читал, фашистские эсминцы обозначались буквой Z", – ответил тот.







