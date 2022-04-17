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17 апреля 22, 18:05
Почему из YouTube удалили старый советский мультфильм? Видео
Символ Z Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/soyuzmulfilm-udalil-iz-youtube-mulfilm-gde-deti-na-podvodnoy-lodke-neptun-nahodyat-fashistkiy-korabl-s-bukvoy-z-1605020.html
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"Союзмультфильм" удалил из YouTube мультфильм, где дети на подводной лодке "Нептун" находят фашистский корабль с буквой Z
Символ Z на свою технику наносят российские оккупационные войска, которые вторглись в Украину

Киностудия "Союзмультфильм" удалила из своего YouTube-канала мультфильм "Сокровища затонувших кораблей", который был выпущен в 1973 году.
Видео было обнародовано на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" в 2012 году, ролик собрал почти 300 тыс. просмотров. Сейчас видео недоступно, но его обнародовали другие пользователи YouTube.

В мультфильме описаны события в детском летнем лагере "Бригантина", его герои – трое детей, которые отправились в море, а потом попали на подводное исследовательское судно "Нептун". На "Нептуне" дети отправляются в путешествие по морскому дну и находят затонувший корабль. Когда герои нашли корабль, между ними состоялся следующий диалог.

"Все ясно, фашистский эсминец", – сказал один из мальчиков.

Второй спросил: "Откуда ты знаешь?"

"Читал, фашистские эсминцы обозначались буквой Z", – ответил тот.


Когда именно ролик был удален, неизвестно. 17 апреля его активно распространяли в украинском сегменте соцсетей, на блокировку в тот же день обратил внимание сайт "Факти ICTV".

Российские оккупационные войска наносят символы Z и V на военную технику, которую используют в ходе полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля. В Украине эта символы запрещены как символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину.

"Нептун" – название летающей ракеты, которой украинские военные 13 апреля подбили флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". Крейсер затонул.

Источник: gordonua.com
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