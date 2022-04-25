Во время совещания боевиков в Кременной произошел взрыв

Во временно оккупированной Кременной Луганской области, в здании мэрии, где собрались на совещание боевики террористической организации ЛНР и назначенный ими "народный мэр", произошел взрыв. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что сегодня большое количество боевиков и "мэр" собрались на совещание в здании мэрии Кременной.

"И что-то там газ взорвался и, в общем, нет там больше никого", – сказал Гайдай.

"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении. Короче: проводить совещания больше никому. Даже в пакеты нечего положить", – написал Гайдай в Facebook.

О взрыве газа во время совещания боевиков в Кременной написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко. Он также сообщил, что никто не выжил.

По словам Геращенко, одновременно со взрывом в здании горсовета, произошел еще один взрыв газа в районном отделе полиции.

"Город Кременная известен также тем, что еще в начале марта там был найден труп умершего не своей смертью колаборанта, главы ОТГ – Владимира Струка. Его печальная судьба ничему не научила других. А надо было делать выводы", – отметил советник главы МВД.

В террористической организации ЛНР, о чем также пишет Геращенко, считают, что взрывы вызваны ударом украинского Bayraktar.