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29 апреля 22, 22:05
В Чернобаевской громаде оккупанты РФ перестреляли друг друга
чеченцы
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В Херсонской области российские оккупанты устроили перестрелку: конфликт возник между военными РФ бурятской и чеченской национальностей

Во временно оккупированной Киселевке недалеко от Чернобаевки произошла перестрелка между бурятами с чеченцами из числа военнослужащих РФ. По данным украинской разведки, причиной стало то, что оккупанты "не могли поделить добычу" и не хотели идти в наступление.

ГУР сообщает, что в селе Киселевка Чернобаевской сельской громады Херсонской области в ночь на 29 апреля произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальностей. В инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

По данным ГУР, конфликт произошел из-за нежелания бурят вести наступательные боевые действия и из-за "неравноправия" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно как "заградотряды".

Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного, так как "прибыль" от мародерства в основном забирают те же чеченцы.
liga.net
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