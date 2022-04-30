В Чернобаевской громаде оккупанты РФ перестреляли друг друга

Во временно оккупированной Киселевке недалеко от Чернобаевки произошла перестрелка между бурятами с чеченцами из числа военнослужащих РФ. По данным украинской разведки, причиной стало то, что оккупанты "не могли поделить добычу" и не хотели идти в наступление.

ГУР сообщает, что в селе Киселевка Чернобаевской сельской громады Херсонской области в ночь на 29 апреля произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальностей. В инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

По данным ГУР, конфликт произошел из-за нежелания бурят вести наступательные боевые действия и из-за "неравноправия" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно как "заградотряды".

Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного, так как "прибыль" от мародерства в основном забирают те же чеченцы.