На сторону Украины перешла овчарка из Росгвардии

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В министерстве говорят, что за месяц собака выучила все команды на украинском языке.

"Овчарка служила в росгвардии, но после разгрома россиян в одном из районов Николаевской области попала в Нацгвардию. За месяц она выучила команды на украинском и все понимает", – говорится в сообщении.