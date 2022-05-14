На сторону Украины перешла овчарка из Росгвардии

Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В министерстве говорят, что за месяц собака выучила все команды на украинском языке.
"Овчарка служила в росгвардии, но после разгрома россиян в одном из районов Николаевской области попала в Нацгвардию. За месяц она выучила команды на украинском и все понимает", – говорится в сообщении.5 мая президент Владимир Зеленский наградил пса сапера Патрона медалью "За преданную службу". Церемония награждения состоялась во время брифинга Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приехавшего в Киев с визитом.