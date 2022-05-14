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14 мая 22, 21:37
На сторону Украины перешла овчарка из Росгвардии
овчарка
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В Нацгвардию после разгрома оккупантов в Николаевской области попала овчарка, которая служила в Росгвардии

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В министерстве говорят, что за месяц собака выучила все команды на украинском языке.

"Овчарка служила в росгвардии, но после разгрома россиян в одном из районов Николаевской области попала в Нацгвардию. За месяц она выучила команды на украинском и все понимает", – говорится в сообщении.

5 мая президент Владимир Зеленский наградил пса сапера Патрона медалью "За преданную службу". Церемония награждения состоялась во время брифинга Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приехавшего в Киев с визитом.
liga.net
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