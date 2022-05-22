"Должный отпор". РФ запретила въезд покойному Джону Маккейну

МИД РФ в ответ на санкции США опубликовало "стоп-лист", в который вошли 963 американских гражданина. Им запрещен въезд в Россию "на постоянной основе". Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства.

В список вошли американские политики, представители СМИ, бизнесмены, адвокаты и медиаперсоны, которые критиковали агрессивную российскую политику и войну против Украины. В частности это президент США Джо Байден и его сын Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, госсекретарь Энтони Блинкен, директор ФБР Кристофер Рэй.

Также РФ запретила въезд главе концерна Meta Марку Цукербергу, актеру Моргану Фримену и даже покойному сенатору-республиканцу Джону Маккейну.

В МИД РФ назвали свои санкции "должным отпором" Соединенным Штатам, которые вместе с европейскими союзниками практически разрушили ряд отраслей экономики России.

Цель "стоп-листа", согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, – "заставить правящий американский режим... изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии".