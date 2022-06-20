В Херсоне застрелили российских оккупантов прямо в кафе

Во временно оккупированном Херсоне неизвестные расстреляли троих российских военных, которые пришли в кафе за шашлыком, двое из них погибли. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Сообщается, что на днях в Херсоне сотрудники оперативного подразделения российских войск заказали в одном из заведений на набережной шашлык, однако были расстреляны из автомата неизвестными.

В ОК "Юг" отметили, что двое оккупантов погибли, еще один получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице в оккупированном Крыму.





18 июня во временно оккупированном россиянами Херсоне неизвестные попытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областной УФСИН".



