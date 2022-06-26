Патриарх Кирилл упал во время освящения храма. Видео

Российский патриарх Кирилл не удержался на ногах и упал во время освящения храма в Новороссийске.





По окончании освящения храма пропутинский предстоятель РПЦ поскользнулся на мраморе.





Соответствующее видео было опубликовано российскими телеграм-каналами.





Отмечается, что Кирилл ушибся спиной о ребро кафедры.





"Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась", — процитировали телеграм-каналы протодиакона Андрея Кураева.





Мол, виновны коронавирусные ограничения, из-за которых Гундяев запретил приближаться и прикасаться к себе.





Патриарх сказал, что упал из-за гладкого пола, на который попала святая вода.

То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий.



