Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
26 июня 22, 00:09
Патриарх Кирилл упал во время освящения храма. Видео
Кирилл
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поскользнувшись на мраморе, патриарх Кирилл упал во время освящения храма в Новороссийске.
Российский патриарх Кирилл не удержался на ногах и упал во время освящения храма в Новороссийске.

По окончании освящения храма пропутинский предстоятель РПЦ поскользнулся на мраморе.

Соответствующее видео было опубликовано российскими телеграм-каналами.

Отмечается, что Кирилл ушибся спиной о ребро кафедры.

"Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась", — процитировали телеграм-каналы протодиакона Андрея Кураева.

Мол, виновны коронавирусные ограничения, из-за которых Гундяев запретил приближаться и прикасаться к себе.

Патриарх сказал, что упал из-за гладкого пола, на который попала святая вода.

То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий.


Напомним, что Британия ввела санкции против главы РПЦ Кирилла.

Источник: tsn.ua
Ещё по теме:
Россия нанесла удар по ИГ с подводной лодки
Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты
Лавра на карантине:Митрополит Павел сдал тест на коронавирус
Церковь хочет защитить права верующих во время карантина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей