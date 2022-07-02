Ринкевичс высмеял Захарову из-за борща

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высмеял спикера российского МИД Марию Захарову, которая раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО. Об этом он написал в Twitter.
"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица", — так Ринкевичс прокомментировал новость о том, что Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.
Отметим, что вышеупомянутая фраза была произнесена российским диктатором Владимиром Путиным в контексте исполнения Украиной минских соглашений накануне полномасштабного вторжения России.СПРАВКА. 1 июля, на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Минкульта Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране.