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2 июля 22, 14:24
Ринкевичс высмеял Захарову из-за борща
Эдгарс Ринкевичс
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высмеял спикера российского МИД Марию Захарову

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высмеял спикера российского МИД Марию Захарову, которая раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО. Об этом он написал в Twitter.

"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица", — так Ринкевичс прокомментировал новость о том, что Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что вышеупомянутая фраза была произнесена российским диктатором Владимиром Путиным в контексте исполнения Украиной минских соглашений накануне полномасштабного вторжения России.

СПРАВКА. 1 июля, на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Минкульта Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране. 

Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина "терпи, моя красавица", спросил: не был ли президент России пьян. 

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова Владимира Путина.
liga.net
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