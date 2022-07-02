Ринкевичс высмеял Захарову из-за борща

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высмеял спикера российского МИД Марию Захарову, которая раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО. Об этом он написал в Twitter.

"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица", — так Ринкевичс прокомментировал новость о том, что Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что вышеупомянутая фраза была произнесена российским диктатором Владимиром Путиным в контексте исполнения Украиной минских соглашений накануне полномасштабного вторжения России.

СПРАВКА.





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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова Владимира Путина.