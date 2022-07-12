10-летняя киевлянка Валерия Ежова, которая c июня играла в шашки на улице со всеми желающими ради донатов на Вооруженные Силы Украины, собрала 21 000 грн и всю сумму передала благотворительному фонду Сергея Притулы. Видео того, как шоумен-волонтер расчувствовался от такого поступка, показала мама Валерии.

О ней писал в начале лета вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко. Правила игры были следующими: кто проигрывал, должен был передать любую сумму "на ВСУ". Если побеждал или играл вничью – получал еще одну партию бесплатно.

По словам Коваленко, за час чемпионка мира среди девочек до 10 лет проводила 25-30 партий – и во всех выигрывала.

"Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому что наш народ с такими детьми победить невозможно", – написал Притула.





На 12 июля польский народ собрал "на ударный дрон для Украины" уже половину необходимой суммы: 12 237 660 злотых.





Ранее "на байрактар" собрали нужную сумму в Литве: этот дрон уже на службе в ВСУ.

