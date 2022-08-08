Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.20
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
7 августа 22, 23:25
У Китаї згорів 900-річний дерев'яний міст (відео)
міст Ваньань
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Китайський 900-річний дерев'яний арковий міст, відомий як міст Ваньань, збудований за часів династії Сун у повіті Піннань провінції Фуцзянь, згорів увечері 6 серпня

Китайський 900-річний дерев'яний арковий міст, відомий як міст Ваньань, збудований за часів династії Сун у повіті Піннань провінції Фуцзянь, згорів увечері 6 серпня.

Міст Ваньань довжиною 98,2 м, також відомий як Міст загального світу, був найдовшим дерев'яним арковим мостом у Китаї.


Корпус дерев'яного мосту згорів і впав упродовж перших 20 хвилин пожежі. На повну ліквідацію пожежі у рятувальників пішло 10 годин.


Про постраждалих внаслідок пожежі не повідомляється. Причину займання розслідують, але власті схиляються до того, що це справа рук людини.

У 2006 році цей міст був оголошений шостою групою національних підрозділів з охорони ключових культурних реліквій як один із критих мостів на північному сході провінції Фуцзянь. Він мав п'ять опор і шість арок – усе згоріло вщент

Podrobnosti
Ещё по теме:
Макрон и Шольц поговорили с Си Цзиньпином об Украине
Китай рассматривает оказание военной помощи РФ - Politico
В Китае разбился пассажирский самолет со 132 людьми на борту
Китай и США договариваются о новом устройстве миропорядка
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей