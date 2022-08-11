В Черногории официанты кафе ходят в одежде с символом Z

Посольство Украины направило ноту протеста, сообщает пресс-служба посольства.

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – сказано в сообщении.

Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции, отметили в украинском представительстве.





31 июля парламент Черногории принял резолюцию с осуждением военной агрессии России против Украины.