В Черногории официанты кафе ходят в одежде с символом Z

Посольство Украины направило ноту протеста, сообщает пресс-служба посольства.
"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – сказано в сообщении.
Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции, отметили в украинском представительстве.В апреле Верховная Рада приняла закон №7214, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России против Украины.