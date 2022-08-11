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10 августа 22, 22:11
В Черногории официанты кафе ходят в одежде с символом Z
одежда с символом Z
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В черногорской Подгорице, в кафе под названием "Руски Бар" официанты на рабочей одежде носят оккупационную символику россиян

Посольство Украины направило ноту протеста, сообщает пресс-служба посольства.

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – сказано в сообщении.

Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции, отметили в украинском представительстве.

В апреле Верховная Рада приняла закон №7214, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России против Украины. 

31 июля парламент Черногории принял резолюцию с осуждением военной агрессии России против Украины. 
liga.net
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