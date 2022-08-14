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14 августа 22, 11:48
Фотожабы на "добровольца" Гиркина, задержанного в Крыму
Игорь Гиркин
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Гиркин пытался попасть в Херсонскую область по паспорту с именем "Сергей Рунов", который якобы использовал во время работы в спецслужбах.
Бывший главарь пророссийских боевиков "Л/ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин задержан в оккупированном Крыму при попытке попасть на Херсонское направление фронта.

Об этом в своих соцсетях сообщил террорист Игорь Безлер.

По его словам, задержанный Стрелков-Гиркин может отзываться на несколько имен и фамилий. Безлер с юмором отреагировал на информацию о поимке экс-полковника ФСБ и призвал российских силовиков отправить его обратно в Москву.

"Дурик, зачем усы сбрил?", - говорится в подписи к фотографии, которая якобы была сделана в Крыму после задержания Стрелкова-Гиркина.



В соцсетях также опубликовали информацию о том, что Игорь Стрелков-Гиркин въехал в оккупированный Крым по поддельному паспорту, который был выдан на имя Сергея Рунова. Не исключено, что этими документами экс-полковник ФСБ пользовался во время работы в спецслужбах России.



Соцсети высмеяли информацию о возможном задержании Игоря Стрелкова-Гиркина в Крыму - бывший полковник ФСБ стал "жертвой" новых фотожаб.













В свою очередь, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE" сообщил, что Гиркина уже, возможно, отпустили. 

"По некоторым данным, его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область. Так что мы имеем шанс увидеть этого "героического" человека где-нибудь под Снегуровкой, идущего в атаку", - заявил он

Отметим, Игорь Гиркин не раз критиковал действия военно-политического руководства РФ во время широкомасштабной войны с Украиной, которую Кремль начал рано утром 24 февраля текущего года.

Ранее сообщалось, что российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году, имеет "крышу" в российском ГРУ, что дает ему возможность делать громкие и едкие замечания в сторону военного руководства РФ.

Источник: korrespondent.net
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