Фотожабы на "добровольца" Гиркина, задержанного в Крыму

Бывший главарь пророссийских боевиков "Л/ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин задержан в оккупированном Крыму при попытке попасть на Херсонское направление фронта.





Об этом в своих соцсетях сообщил террорист Игорь Безлер.





По его словам, задержанный Стрелков-Гиркин может отзываться на несколько имен и фамилий. Безлер с юмором отреагировал на информацию о поимке экс-полковника ФСБ и призвал российских силовиков отправить его обратно в Москву.





"Дурик, зачем усы сбрил?", - говорится в подписи к фотографии, которая якобы была сделана в Крыму после задержания Стрелкова-Гиркина.













В соцсетях также опубликовали информацию о том, что Игорь Стрелков-Гиркин въехал в оккупированный Крым по поддельному паспорту, который был выдан на имя Сергея Рунова. Не исключено, что этими документами экс-полковник ФСБ пользовался во время работы в спецслужбах России.













Соцсети высмеяли информацию о возможном задержании Игоря Стрелкова-Гиркина в Крыму - бывший полковник ФСБ стал "жертвой" новых фотожаб.



















































