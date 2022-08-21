Подоляк сказал, какую должность занимает Арестович в ОП

После публикаций в СМИ о том, что Алексей Арестович не является советником президента, главы его офиса или его заместителей, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Арестович — советник всего Офиса президента.

"Так вот, господин Арестович действительно не является ни советником руководителя Офиса Президента Украины, ни советником любого из его заместителей. Он так много говорит, что мы сделали его советником сразу всего Офиса. Именно так его должность неизменно и называется уже несколько лет (по слогам) советник Офиса Президента Украины. Каким он официально и является согласно штатному расписанию…" – написал Подоляк.

Он посоветовал журналистам "внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию".

Ранее издание Український тиждень сообщило, что Арестовича нет в списке 46 штатных и внештатных советников президента и руководства ОП, который журналисты получили из офиса в ответ на свой запрос.

Издание отметило, что еще в конце мая на официальной странице ОП в Telegram Арестовича называли "советником руководителя Офиса президента".

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