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26 августа 22, 13:18
Все культовые мемы за полгода войны — в одной картинке
мэм
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Одним из самых популярных украинских Telegram-каналов «Новинач» сделал большое дело —  попытался объединить в одной иллюстрации все культовые мемы, родившиеся за полгода полномасштабной войны с Россией.
Результат, безусловно, стоит внимания — все ключевые украинские мемы собраны на одном изображении, да еще в довольно оригинальном оформлении. Одним словом, «достоинство».

Мемы являются неотъемлемой и сверхважной частью глобальной попкультуры, а в современных украинских реалиях военного времени, а еще чрезвычайно действенный инструмент для противодействия российской пропаганде и сбора донатов для ВСУ.

Полгода масштабной российско-украинской войны — в мемах


Иллюстрация в полном размере без потери качества ( прямая ссылка )

Какие именно мемы собраны на фото:

1. «Ваобще не хочу уезжать из Крыма, здесь так уютно»
2. «Спутник Приюта»
3. Тракторные войска»
4. Джоли и «Львовские круассаны»
5. Хлопок
6. База арбузов
7. бобра шлюха
8. белорусский пюрер лукашенко и его «Откуда на Беларусь готовилось нападение»
9. Виталий Ким
10. Джонсонюк
11. Жест Доброй Воли на Змеином
12. Обращение Марченко о Медведчуке
13. Калуш
14. Марки «Укрпочта» с российским военным крейсером «москва» ушедшего в хорошо известном всем направлении
15. Медведчук
16. Мем о Генштабе
17. Александр Поворознюк, ставший вдохновителем популярного музыкального трека VOVA їBash їх Blyad
18. Алексей Арестович и его заявление о завершении активной фазы войны через 2-3 недели
19. Пес Патрон + премьер-министр Финляндии
20. Петушок из Бородянки
21.Российская пропаганда и их неизменное «потерь нет»
22. скандал с Минкультом Banda и жестом из трех пальцев
23. Чмоня
24. Чернобаевка
25 Шашлыки Зеленского

Может у вас получится насчитать больше? 

Понятно, что некоторые из мемов — например, швайнокарась, «бледина летит» и пикантное фото известной украинской волонтерки Мелании Подоляк — в этот сборник не попали. Однако никто не запрещает попытаться создать собственное изображение или дополнить список мемов в комментариях.
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ITC.ua
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