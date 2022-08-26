Все культовые мемы за полгода войны — в одной картинке

Результат, безусловно, стоит внимания — все ключевые украинские мемы собраны на одном изображении, да еще в довольно оригинальном оформлении. Одним словом, «достоинство».





Мемы являются неотъемлемой и сверхважной частью глобальной попкультуры, а в современных украинских реалиях военного времени, а еще чрезвычайно действенный инструмент для противодействия российской пропаганде и сбора донатов для ВСУ.





Полгода масштабной российско-украинской войны — в мемах













Какие именно мемы собраны на фото:





1. «Ваобще не хочу уезжать из Крыма, здесь так уютно»

2. «Спутник Приюта»

3. Тракторные войска»

4. Джоли и «Львовские круассаны»

5. Хлопок

6. База арбузов

7. бобра шлюха

8. белорусский пюрер лукашенко и его «Откуда на Беларусь готовилось нападение»

9. Виталий Ким

10. Джонсонюк

11. Жест Доброй Воли на Змеином

12. Обращение Марченко о Медведчуке

13. Калуш

14. Марки «Укрпочта» с российским военным крейсером «москва» ушедшего в хорошо известном всем направлении

15. Медведчук

16. Мем о Генштабе

17. Александр Поворознюк, ставший вдохновителем популярного музыкального трека VOVA їBash їх Blyad

18. Алексей Арестович и его заявление о завершении активной фазы войны через 2-3 недели

19. Пес Патрон + премьер-министр Финляндии

20. Петушок из Бородянки

21.Российская пропаганда и их неизменное «потерь нет»

22. скандал с Минкультом Banda и жестом из трех пальцев

23. Чмоня

24. Чернобаевка

25 Шашлыки Зеленского





Может у вас получится насчитать больше?





Понятно, что некоторые из мемов — например, швайнокарась, «бледина летит» и пикантное фото известной украинской волонтерки Мелании Подоляк — в этот сборник не попали. Однако никто не запрещает попытаться создать собственное изображение или дополнить список мемов в комментариях.