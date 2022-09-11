Посол Мельник послал немецкого политолога

Посол Украины в Германии Андрей Мельник послал немецкого политолога Йоханнеса Варвика, который выразил сомнение в возможности победы Украины, несмотря на последние успехи в Херсонской области.

"Непопулярное мнение: сообщения об успехах украинских военных не меняют общей картины, по моему мнению. У России (к сожалению) остается преимущество и в среднесрочной перспективе они выглядят более устойчивыми. Политическому урегулированию альтернативы нет", – написал Варвик в Twitter вечером в субботу.

"Непопулярное мнение: иди на х..." – написал ему в ответ Мельник.

Проукраинский немецкий политолог Андреас Умланд ответил Варвику более развернуто.

Он указал, что любая попытка достичь компромисса с Россией будет означать территориальные уступки со стороны Украины, а также фактически согласие на террор, а может быть, и массовое убийство украинских граждан на оккупированных территориях. Согласиться на такое украинская власть не сможет.

"Такое "урегулирование конфликтов" применялось с 1992 года в Приднестровье, Абхазии, Цхинвали, Крыму и на Донбассе. Результатом стало разделение государств и новые войны", – написал Умланд.

"Нет ничего плохого в альтернативных решениях. Однако провозглашать безальтернативность realpolitik-стратегии, ведущей к тупику с точки зрения переговоров, неконструктивно. Единственным результатом остаются эмоциональные всплески", – добавил он.

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