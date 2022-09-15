Президент Зеленський потрапив у ДТП у Києві. Відео

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці», — заявив Никифоров.

Як повідомили у поліції Києва, автопригода за участю автомобіля Президента України сталася на проспекті Перемоги. На місце негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та лікарі.





Правоохоронці задокументували аварію. На місці працювали профільні служби, аби встановити механізм та обставини ДТП.





На місці події лікарі, які перебували у супроводі кортежу, надали невідкладну допомогу водію легковика та передали його медикам "швидкої", яка прибула на виклик.





Правоохоронці проводять слідчі дії та збір інформації для надання правової оцінки події.



