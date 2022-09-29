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29 сентября 22, 12:28
Исследователи показали траурную процессию дельфинов. Видео
дельфины
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Дельфины - очень умные, эмоциональные существа. Мать выражала горе или пыталась оживить мертвого ребенка.

Исследователи в Средиземном море у берегов Албуфейры наткнулась на траурную процессию дельфинов. Самка пыталась вынести своего мертвого ребенка на поверхность, пишет Мetro.

Трагический и редкий момент запечатлела 29-летняя Маргарита Самсонова, создатель экологического контента.  Она считает, что это единственный раз, когда такое поведение наблюдали в Европе, и оно представляет собой невероятное понимание того, как животные переживают горе. 

Исследователей привлекла стая из примерно 25 дельфинов из-за их странного поведения.

"Дельфины вели себя очень необычно, они прыгали выше обычного и издавали очень странные звуки. Затем мы заметили мать с детенышем, а он был мертв, и было видно, что она пыталась вынести его на поверхность. Это действительно было похоже на момент горя, который был выражен как матерью, так и другими дельфинами", - вспоминает Маргарита.


Напомним,  в Черном море ученые фиксируют массовую гибель дельфинов.
Korrespondent
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