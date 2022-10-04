Илон Маск предложил Украине отдать Крым РФ

Илон Маск предложил свою "картину мира" для Украины. Пользователи Twitter не согласны. За развитием темы следил ТГ-канал Украина Сейчас.

Основатель Tesla и SpaceX написал в Twitter возможные требования для окончания войны в Украине:

Проведение референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН.

Крым формально в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущева".

Водоснабжение Крыма обеспечено.

Украина остается нейтральным государством.

В ответ на это старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро написал, что война закончится только при следующих условиях:





Украина освобождает всю свою суверенную территорию.





Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется.









Пользователи Twitter уже рассказали, куда пойти Маску, предложили вернуть Аляску РФ и негодуют.









"С большой вероятностью, это будет конечным результатом - вопрос лишь в том, сколько людей погибнет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война", - пишет Маск.





Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник тоже ответил Маску. "Дипломатично", как подчеркивает Украина сегодня.













В Офисе президента Украины тоже ответили Маску. Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант решения окончания войны:





Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.





Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим.





Военные преступники подвергаются международному трибуналу.













А Маск уже жалуется на атаку ботов, акции его компании идут вниз.















