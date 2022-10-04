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3 октября 22, 23:00
Илон Маск предложил Украине отдать Крым РФ
Илон Маск
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Пользователи Twitter уже рассказали, куда пойти Маску, предложили вернуть Аляску РФ и негодуют.
Пользователи Twitter уже рассказали, куда пойти Маску, предложили вернуть Аляску РФ и негодуют. Отреагировали на "предложение" Маска и в Офисе президента Украины.

Илон Маск предложил свою "картину мира" для Украины. Пользователи Twitter не согласны. За развитием темы следил ТГ-канал Украина Сейчас.

Основатель Tesla и SpaceX написал в Twitter возможные требования для окончания войны в Украине:

Проведение референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН.

Крым формально в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущева".

Водоснабжение Крыма обеспечено.

Украина остается нейтральным государством.

В ответ на это старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро написал, что война закончится только при следующих условиях:

Украина освобождает всю свою суверенную территорию.

Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется.


 
Пользователи Twitter уже рассказали, куда пойти Маску, предложили вернуть Аляску РФ и негодуют.

 
 

 
 
"С большой вероятностью, это будет конечным результатом - вопрос лишь в том, сколько людей погибнет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война", - пишет Маск.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник тоже ответил Маску. "Дипломатично", как подчеркивает Украина сегодня.


 
 

В Офисе президента Украины тоже ответили Маску. Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант решения окончания войны:

Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.

Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим.

Военные преступники подвергаются международному трибуналу.


 
 
 

А Маск уже жалуется на атаку ботов, акции его компании идут вниз.


  

 
Korrespondent
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