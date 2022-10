Теперь Краловец. Чехия "аннексировала" Калининград

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что обдумает официальный визит в Краловец - "аннексированный" Чехией российский город Калининград. Таким образом Чапутова поддержала интернет-троллинг, который чехи запустили после российских псевдореферендумов и объявлении об аннексии четырех областей Украины. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Словацкий лидер Зузана Чапутова 6 октября присоединилась к троллингу квазиреферендумов о присоединении к России четырех украинских областей, территории которых временно оккупированы российскими захватчиками

"Могу подумать над государственным визитом. Или нет. Браво наши чешские друзья за то, что разоблачили абсурдность фиктивных референдумов России в Украине", - написала Чапутова в Twitter.

Она добавила фото с приглашением посетить "аннексированный" Калининград, который, по "решению" 97,9 процента населения получил свое первоначальное название Краловец и был "присоединен" к Чехии.

I might consider a state visit. Or not.



Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE

27 сентября на сайте электронных петиций petice.com появилось новое предложение, вдохновленное примером России - "уникальная возможность расширить территорию Чехии и наконец получить выход к морю".

Петиция требует от властей Чехии ввести войска в Калининград, провести там референдум о присоединении (с результатом 98 процентов голосов "за"), а затем аннексировать эту область и переименовать Калининград в Краловец. Эту петицию на 7 октября подписали уже более 18 тысяч человек.

В тексте петиции говорится о восстановлении исторической справедливости: Калининград был основан чехами, поэтому это законная чешская территория. К слову, это действительно так.

Тевтонская крепость Кенигсберг (она же Краловец по-чешски, Крулевец по-польски и Караляучюс по-литовски) на месте Калининграда была построена и названа в честь чешского короля Пржемысла Отакара II, который вел северные крестовые походы против языческих племен Пруссии.

4 октября в аккаунте KralovecCzechia в Twitter было опубликовано первое сообщение. В нем говорится, что 97,9 процента жителей Калининграда проголосовали за воссоединение с Чешской Республикой и переименование города в Краловец.

Welcome to the official profile of Královec. After a successful referendum, 97.9% of Kaliningrad residents decided to merge with the Czech Republic and rename Kaliningrad to Královec.

На сегодняшний день мем стал целой вселенной. У Краловца есть собственный сайт, на котором можно увидеть карту нового чешского региона, своя авиакомпания, которая летает из Краловца в Прагу и Остраву, филармония, театр и университет имени короля Пржемысла Отакара II (все это, конечно, просто фейковые аккаунты в Twitter), Пивной поток-1 и Пивной поток-2.













Гостей города также приглашают посетить пляжи Балтийского моря и гавань, где готовится спуск на воду авианосца Карел Готт (названный в честь известного чешского певца).





Идея с чешским авианосцем получила вполне реальное, а не фейковое международное признание. Так, посольство США в Чехии в официальном Twitter-аккаунте спросило Минобороны Чехии, не нужен ли им авианосец, чтобы разместить запрашиваемые новейшие истребители F-35.









Министерство внутренних дел Чехии жалуется в Twitter, что не может быстро найти эксперта по морским границам, а чешское статистическое агентство объявило, что вскоре проведет перепись населения города.





Тем временем, министры иностранных дел Чехии и Литвы обмениваются любезностями в связи с "аннексией" Калининграда.





К троллингу россиян также присоединились Почта Чехии, которая объявила о планах выпустить марку в честь вхождения Калининграда в состав Чешской Республики, а Чешская железная дорога объявила об изменениях в расписании с декабря: именно тогда должен быть запущен новый рейс из Праги в Краловец.





"Откройте для себя красоту Чехии! А что делать в Краловце? Советы по путешествиям можно найти на сайте vlakemnavylet.cz", - говорится в сообщении чешского перевозчика.





Не обошлось и без очередной переделанной сцены культового фильма Бункер. Российский правитель Путин после череды отступлений российской армии в Херсонской области требует вывести на подмогу флот из Калининграда, а Сергею Шойгу приходится объяснять, что его аннексировала Чехия:см. здесь