Теперь Краловец. Чехия "аннексировала" Калининград

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что обдумает официальный визит в Краловец - "аннексированный" Чехией российский город Калининград. Таким образом Чапутова поддержала интернет-троллинг, который чехи запустили после российских псевдореферендумов и объявлении об аннексии четырех областей Украины. Корреспондент.net рассказывает подробности.Историческая справедливость в Калининграде
Словацкий лидер Зузана Чапутова 6 октября присоединилась к троллингу квазиреферендумов о присоединении к России четырех украинских областей, территории которых временно оккупированы российскими захватчиками
"Могу подумать над государственным визитом. Или нет. Браво наши чешские друзья за то, что разоблачили абсурдность фиктивных референдумов России в Украине", - написала Чапутова в Twitter.
Она добавила фото с приглашением посетить "аннексированный" Калининград, который, по "решению" 97,9 процента населения получил свое первоначальное название Краловец и был "присоединен" к Чехии.
I might consider a state visit. Or not.
Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE
27 сентября на сайте электронных петиций petice.com появилось новое предложение, вдохновленное примером России - "уникальная возможность расширить территорию Чехии и наконец получить выход к морю".
Петиция требует от властей Чехии ввести войска в Калининград, провести там референдум о присоединении (с результатом 98 процентов голосов "за"), а затем аннексировать эту область и переименовать Калининград в Краловец. Эту петицию на 7 октября подписали уже более 18 тысяч человек.
В тексте петиции говорится о восстановлении исторической справедливости: Калининград был основан чехами, поэтому это законная чешская территория. К слову, это действительно так.
Тевтонская крепость Кенигсберг (она же Краловец по-чешски, Крулевец по-польски и Караляучюс по-литовски) на месте Калининграда была построена и названа в честь чешского короля Пржемысла Отакара II, который вел северные крестовые походы против языческих племен Пруссии.
4 октября в аккаунте KralovecCzechia в Twitter было опубликовано первое сообщение. В нем говорится, что 97,9 процента жителей Калининграда проголосовали за воссоединение с Чешской Республикой и переименование города в Краловец.
Welcome to the official profile of Královec. After a successful referendum, 97.9% of Kaliningrad residents decided to merge with the Czech Republic and rename Kaliningrad to Královec.