Украинцы разделили Премию мира с беларусами и россиянами

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира-2022. Престижную награду получили Центр гражданских свобод (Украина, это впервые), основатель беларуского центра "Вясна" и политзаключенный Алеся Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал".

Глава украинского центра Александра Матвийчук назвала "Вясну" и "Мемориал" партнерами. В соцсетях начался скандал: на фоне развязанной Россией – при поддержке Беларуси – большой войны в Украине комитет включил в релиз тезисы о "братстве".

"Никто не заслуживал больше премии мира, чем украинский народ и ВСУ. Борьба за мир сегодня – намного важнее разговоров о мире. Борьба за права человека, в том числе в Беларуси, ведется сейчас именно в Украине", – говорит Андрей Санников, бывший узник режима Лукашенко, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси в 2010 году.

Украинские правозащитники-лауреаты обещают 8 октября собрать пресс-конференцию и ответить на спорные вопросы. Что известно о Нобелевской премии мира-2022 сейчас – в коротком разборе LIGA.net.

ЛАУРЕАТЫ-2022: ЗА ЧТО ДАЮТ ПРЕМИЮ МИРА

Премия мира вручается тому, кто больше или лучше всего потрудился "для братства между народами, сокращения регулярных армий и продвижения мирных конгрессов", говорится в завещании Альфреда Нобеля. В этом году комитет номинировал на премию мира:

1. Центр гражданских свобод (Украина)

Правозащитная организация была основана еще в 2007 году. Во время Революции достоинства ЦГС участвовал в создании инициативы Евромайдан SOS. А в 2014 году начал ездить с мониторинговыми группами в Крым и на Донбасс, передавать в Международный уголовный суд свидетельства о преступлениях режима Януковича.

"Центр вел активную деятельность и раньше, но после 2014 – появилась защита пострадавших на Майдане, война. С одной стороны – помощь людям, с другой – попытка донести до международного сообщества факты", – рассказывает член правления ЦГС Игорь Козловский. Он сам почти два года провел в плену террористов "ДНР".

После 24 февраля 2022 года основным занятием центра стал сбор свидетельств украинцев, пострадавших от военных преступлений россиян, фиксация этих фактов, донесение до ООН и международного сообщества, говорит Козловский. LIGA.net детально обсуждала это направление в интервью с главой Центра Александрой Матвийчук.

Также центр вместе с рядом других крупных организаций участвует в инициативе "Трибунал для Путина". Ее участники документируют события с признаками военных преступлений и работают на международном уровне, чтобы задействовать механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, МУС, ЕС, остановить военные преступления и наказать виновных.

Матвийчук написала в FB, что рада получению премии "вместе с нашими друзьями и партнерами из "Мемориала" и "Вясны". Она также призвала ООН провести реформу международной безопасности, исключить Россию из Совбеза и создать международный трибунал, чтобы привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности.

2. Алесь Беляцкий (правозащитный центр "Вясна", Беларусь)

Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения в 1980-х годах, отмечают в Нобелевском комитете. В 1996 году он основал правозащитную организацию "Вясна" в ответ на поправки к Конституции, которые наделяли Лукашенко диктаторскими полномочиями.

"Вясна" оказывала поддержку заключенным демонстрантам и их семьям, а затем превратилась в правозащитную организацию широкого профиля, документировала факты пыток политзаключенных. Режим Лукашенко пытался заставить Беляцкого замолчать: он был в заключении с 2011 по 2014 год, а после протестов 2020-го снова оказался за решеткой.

Его уже несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию мира, отмечает экс-узник режима Лукашенко Андрей Санников.

"Премия посылает сигнал режиму Лукашенко: мир знает, кто герой – а кто злодей. Преступники – те, кто держат Алеся и 4000 политзаключенных в тюрьмах… Политзаключенные в Беларуси получают сигнал, что мир о них не забыл и высоко ценит борьбу за права", – говорит Санников.

По его словам, премии мира заслуживали украинский народ и ВСУ, которые противостоят агрессии России: "Жертвуя собой, украинцы защищают и Беларусь. Беларуские добровольцы в рядах ВСУ – полк Калиновского – сражаются за то же самое, за что борется Алесь и политзаключенные. За свободу Беларуси и Украины, за права человека".

3. Правозащитный центр "Мемориал" (Россия)

Организация создана еще в 1987 году. Ее основатели хотели добиться, чтобы жертвы коммунистического режима не были забыты, отмечают в Нобелевском комитете. У истоков "Мемориала" стояли лауреат премии мира Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина.

После распада СССР "Мемориал" стал крупнейшей правозащитной организацией в РФ, собирал данные о жертвах сталинской эпохи, репрессий в России, боролся с милитаризмом. Также он документировал информацию о преступлениях армии России в Чечне.

В 2009 году была убита руководитель чеченского отделения "Мемориала" Наталья Эстемирова. "Мемориал" был признан в РФ иноагентом, а в 2021 году режим Путина и вовсе запретил работу организации.

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СКАНДАЛ: ЧТО НЕ ТАК С ПРЕМИЕЙ В ЭТОМ ГОДУ

Нобелевский комитет указал в релизе, что наградил премией "борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах – Беларуси, России и Украине". По мнению комитета, лауреаты "воплотили в жизнь идею Нобеля о мире и братстве между народами".

СПРАВКА.

Беларуский оппозиционер Санников не считает, что в действиях Нобелевского комитета были тезисы о "братских народах". А глава ЦГС Матвийчук называет партнерами и друзьями "Вясну" и "Мемориал".

Разделение премии с представителями стран-агрессоров действительно может вызывать напряжение, согласен Козловский из правления ЦГС: "Хотелось бы, чтобы весь фокус приходился на Украину. Тем более что представитель РФ получал эту премию в прошлом году".

Но украинцы находятся в войне, наша оптика проходит через травмированное войной сознание, отмечает Козловский. Международное сообщество и Нобелевский комитет могут видеть ситуацию иначе.

Премию вручают человеку, а не государству, считает Козловский: "И не надо лишнего хайпа. Напоминайте себе, что Украина получила премию впервые. Это же отлично". Однако в соцсетях уже начался скандал.

Глава правления фундации De Jure, юрист Михаил Жернаков считает, что разделение премии мира с "хорошими россиянами и беларусами" показывает, насколько мир не понимает происходящего.

Но это не делает меньшим признание работы ЦГС, уверен он.

Нобель в этом году – просто "супер", саркастически написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк: "У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию получают представители двух стран, напавших на третью".

Идея разделить премию между лауреатами из Беларуси, Украины и России – плохая, она уравнивает борьбу гражданского общества в этих трех странах, написала главред The Kyiv Independent Ольга Руденко.

А нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая вообще предлагает украинским правозащитникам отказаться от премии и считает ее "подарком" Путину.

Однако "Нобеля" вручают конкретным людям и организациям, выбор лауреатов – не о братских народах, а о сопротивлении общему злу, не согласен с критиками Вахтанг Кипиани, главред Исторической правды и автор книги о деле репрессированного украинского поэта Василия Стуса.

"Нобель в этом году – это символ, что в России беда внутри ("Мемориал"), и она опасна для мира Украины и Беларуси, в частности – поэтому ЦГС документирует преступления России и доносит миру об этом информацию, а Беляцкий брошен в тюрьму российским коллаборационным режимом Лукашенко, – считает он. – Именно это и можно, и нужно коммуницировать. А не истерики".