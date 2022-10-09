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9 октября 22, 15:01
Пожар на Крымском мосту вдохновил украинцев на мемы
Крымский мост
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Пользователи Сети обрадовались повреждению символа российской оккупации и в шутку назвали виновников инцидента.

После взрыва Крымского моста украинские и не только пользователи соцсетей отреагировали на это событие сотнями мемов и шуток.





«Хлопок» на Крымском мосту произошел около 6 утра. Россияне говорят о подрыве на мосту грузового автомобиля. И уже распространили среди своих пропагандистов «методичку» о том, как освещать событие, а именно, что мост не разрушен, а только поврежден.


Украинская сторона пока воздерживается от комментариев. Но украинцы уже приветствовали российского президента Владимира Путина с днем рождения. Именно с этим пользователи соцсетей связывают взрыв моста.









Отдельных шуток от пользователей соцсетей заслуживает реакция россиян на взрыв моста.






 







Ну, и как же без самопровозглашенного председателя Крыма Сергея Аксенова.



И гауляйтера Херсона Кирилла Стремоусова.

Российская пропагандистка Маргарита Симонян отреагировала в соцсетях на взрыв моста постом "И?". Что сразу вызвало волну шуток.





Да и пару адекватных комментариев.




Пользователи соцсетей шутят и о том, кто мог быть за рулем грузовика, который взорвался на мосту.





Традиционные мемы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным








Традиционные мемы с президентом Украины Владимиром Зеленским.


Сам о себе не напомнишь, никто не напомнит.



"Этот день настал", - Сергей Притула.





Государственные органы.






Укрпочта уже анонсировала выпуск новой почтовой марки.



Народное творчество по этой теме.





Немного корпоративного креатива.








И еще немного ярких мемей.













































Источник: /zn.ual

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