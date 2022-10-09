Пожар на Крымском мосту вдохновил украинцев на мемы

После взрыва Крымского моста украинские и не только пользователи соцсетей отреагировали на это событие сотнями мемов и шуток.

«Хлопок» на Крымском мосту произошел около 6 утра. Россияне говорят о подрыве на мосту грузового автомобиля. И уже распространили среди своих пропагандистов «методичку» о том, как освещать событие, а именно, что мост не разрушен, а только поврежден.





Украинская сторона пока воздерживается от комментариев. Но украинцы уже приветствовали российского президента Владимира Путина с днем рождения. Именно с этим пользователи соцсетей связывают взрыв моста.

Отдельных шуток от пользователей соцсетей заслуживает реакция россиян на взрыв моста.

Ну, и как же без самопровозглашенного председателя Крыма Сергея Аксенова.

И гауляйтера Херсона Кирилла Стремоусова.

Российская пропагандистка Маргарита Симонян отреагировала в соцсетях на взрыв моста постом "И?". Что сразу вызвало волну шуток.

Да и пару адекватных комментариев.



Пользователи соцсетей шутят и о том, кто мог быть за рулем грузовика, который взорвался на мосту.

Традиционные мемы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным



