реакция соцсетей на взрыв Крымского моста

После взрыва Крымского моста украинские и не только пользователи соцсетей отреагировали на это событие сотнями мемов и шуток.
«Хлопок» на Крымском мосту произошел около 6 утра. Россияне говорят о подрыве на мосту грузового автомобиля. И уже распространили среди своих пропагандистов «методичку» о том, как освещать событие, а именно, что мост не разрушен, а только поврежден.
Украинская сторона пока воздерживается от комментариев. Но украинцы уже приветствовали российского президента Владимира Путина с днем рождения. Именно с этим пользователи соцсетей связывают взрыв моста.
Отдельных шуток от пользователей соцсетей заслуживает реакция россиян на взрыв моста.
Ну, и как же без самопровозглашенного председателя Крыма Сергея Аксенова.
И гауляйтера Херсона Кирилла Стремоусова.
Российская пропагандистка Маргарита Симонян отреагировала в соцсетях на взрыв моста постом "И?". Что сразу вызвало волну шуток.
Да и пару адекватных комментариев.
Пользователи соцсетей шутят и о том, кто мог быть за рулем грузовика, который взорвался на мосту.
Традиционные мемы с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
Традиционные мемы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сам о себе не напомнишь, никто не напомнит.
"Этот день настал", - Сергей Притула.
Государственные органы.
Укрпочта уже анонсировала выпуск новой почтовой марки.
Народное творчество по этой теме.
Немного корпоративного креатива.
И еще немного ярких мемей.