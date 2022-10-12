Оккупант украл камеру наблюдения и установил её у себя дома

Когда город Лиман находился в оккупации, российские мародерские войска обворовали дом друзей Яна и присвоили камеру внешнего видеонаблюдения.





Вернувшись домой в родной Бурятию, оккупант не придумал ничего лучше, чем установить камеру видеонаблюдения в собственном доме, даже не изменив настройки. В результате 10 октября камера вновь подключилась к сети и начата трансляция для предыдущего владельца.





Похоже, что вор и его семья не подозревали, что камера работает и ведет трансляцию. На нескольких опубликованных видео и фото можно видеть типичный быт русской глубинки. А для мародера, видимо, трофей, стал едва ли не единственным украшением дома. Да еще и высокотехнологичным, и умнее нового «владельца».





Некоторые фрагменты трансляции из украденной камеры Ян Гордиенко опубликовал у себя в историях в Instagram.