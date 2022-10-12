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12 октября 22, 21:32
Оккупант украл камеру наблюдения и установил её у себя дома
Камеры наблюдения
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Блогер Ян Гордиенко рассказал об одном забавном случае, который демонстрирует алчность и тупость российских захватчиков.
Когда город Лиман находился в оккупации, российские мародерские войска обворовали дом друзей Яна и присвоили камеру внешнего видеонаблюдения.

Вернувшись домой в родной Бурятию, оккупант не придумал ничего лучше, чем установить камеру видеонаблюдения в собственном доме, даже не изменив настройки. В результате 10 октября камера вновь подключилась к сети и начата трансляция для предыдущего владельца.

Похоже, что вор и его семья не подозревали, что камера работает и ведет трансляцию. На нескольких опубликованных видео и фото можно видеть типичный быт русской глубинки. А для мародера, видимо, трофей, стал едва ли не единственным украшением дома. Да еще и высокотехнологичным, и умнее нового «владельца».

Некоторые фрагменты трансляции из украденной камеры Ян Гордиенко опубликовал у себя в историях в Instagram.
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ITC.ua
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