Притула отправил Илону Маску учебник по истории Украины — это насмешка над абсурдным предложением главы Tesla и SpaceX о мирных переговорах с россией.
На прошлой неделе известный украинский активист Игорь Лаченков и не менее известный волонтер Сергей Притула организовали сатирический сбор на «учебник истории для Илона Маска», который стал ответом на абсурдное предложение Илона Маска о мирных переговорах с россией и передачей захватчикам Крыма.
Украинцы и их друзья «скинулись» деньгами, а организаторы свое слово сдержали — учебник по истории Украины уже «улетел» к Илону Маску, отчитался Притула в своем аккаунте Twitter.
К сообщению руководитель одного из крупнейших волонтерских фондов Украины прикрепил фото книги «История государства украинского» авторства Романа Пиняжко Притула отправил Илону Маску учебник по истории Украины — это насмешка над абсурдным предложением главы Tesla и SpaceX о мирных переговорах с россией — в англоязычном переводе.
«Надеюсь, это поможет Вам понять, почему сдаться российской империи зла не является вариантом для украинцев!
Видео о книге «История государства украинского» авторства Романа Пиняжко
Только вчера эта нашумевшая история, четко иллюстрирующая полное непонимание богатейшим человеком мира действительности в целом и украинско-российских отношений в частности, получила продолжение — американский политолог и писатель Ян Бреммер заявил, что Илон Маск разговаривал с путиным, прежде чем выносить на обсуждение в Twitter свой «мирный план» завершения русско-украинской войны. Сам Маск решительно отрицает эти утверждения, но Бреммер твердо настаивает, что Илон Маск рассказывал ему о разговоре с путиным об Украине. Что интересно, вскоре после распространения в СМИ информации о разговоре Маска и путина в кремле также поспешили опровергнуть эти сообщения. Зачем им это? (риторический вопрос, ведь всем известно, что когда песков что-то «опровергает», то обычно все наоборот).