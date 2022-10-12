На прошлой неделе известный украинский активист Игорь Лаченков и не менее известный волонтер Сергей Притула организовали сатирический сбор на «учебник истории для Илона Маска», который стал ответом на абсурдное предложение Илона Маска о мирных переговорах с россией и передачей захватчикам Крыма.







Украинцы и их друзья «скинулись» деньгами, а организаторы свое слово сдержали — учебник по истории Украины уже «улетел» к Илону Маску, отчитался Притула в своем аккаунте Twitter.





К сообщению руководитель одного из крупнейших волонтерских фондов Украины прикрепил фото книги «История государства украинского» авторства Романа Пиняжко Притула отправил Илону Маску учебник по истории Украины — это насмешка над абсурдным предложением главы Tesla и SpaceX о мирных переговорах с россией — в англоязычном переводе.





«Надеюсь, это поможет Вам понять, почему сдаться российской империи зла не является вариантом для украинцев!





Видео о книге «История государства украинского» авторства Романа Пиняжко







