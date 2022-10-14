Посол Украины в ООН потроллил Россию

Постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица с иронией отреагировал на "поддержку" РФ в голосовании Генассамблеи ООН по резолюции, осуждающей незаконные "референдумы" и захват украинских территорий.

"О, Боже! Я не могу это видеть! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4? Вот так!", - написал Кислица в Twitter, добавив фото с биноклем.

Напомним, 12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.





По результатам голосования, 143 из 193 участников Генассамблеи поддержали инициативу, 35 стран воздержались, и пять выступили против - РФ, Никарагуа, Сирия, КНДР и Беларусь.



