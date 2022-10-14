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13 октября 22, 12:21
Посол Украины в ООН потроллил Россию
Посол Украины в ООН
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Сергей Кислица обратил внимание, что РФ в ООН поддерживают только четыре страны - Никарагуа, Сирия, КНДР и Беларусь.
Сергей Кислица обратил внимание, что РФ в ООН поддерживают только четыре страны - Никарагуа, Сирия, КНДР и Беларусь.

Постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица с иронией отреагировал на "поддержку" РФ в голосовании Генассамблеи ООН по резолюции, осуждающей незаконные "референдумы" и захват украинских территорий. 

"О, Боже! Я не могу это видеть! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4? Вот так!", - написал Кислица в Twitter, добавив фото с биноклем.

Напомним, 12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины. 

По результатам голосования, 143 из 193 участников Генассамблеи поддержали инициативу, 35 стран воздержались, и пять выступили против - РФ, Никарагуа, Сирия, КНДР и Беларусь.
Korrespondent
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